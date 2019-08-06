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      Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 миллионов

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      Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 миллионов

      По итогам второго квартала 2019 года количество абонентов Киевстар, которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

      Если во втором квартале прошлого года их было всего 6,3 млн, то сейчас уже 10,5 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 19% – 15,1 млн.

      Стремительное увеличение количества 4G-смартфонов связано с двумя причинами. Во-первых, большинство девайсов, которые покупают украинцы, уже поддерживают 4G/LTE. Во-вторых, благодаря расширению 4G-покрытия Киевстар все больше абонентов оператора начали переходить на новый стандарт и обновлять девайсы.

      Сегодня четвертым поколением мобильного интернета от Киевстар может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течении первого полугодия Киевстар расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов. Общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600.

      Интересно, что за год значительно изменился рейтинг брендов 4G-смартфонов, которыми пользуются абоненты Киевстар. Если в 2018 году лидером по количеству смартфонов был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. Сейчас пятерка самых популярных брендов 4G-смартфонов выглядит так:

      1. Xiaomi – 28% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар;
      2. Samsung – 22%;
      3. Apple – 15%;
      4. Huawei – 13%;
      5. Meizu – 8%.

      Абоненты Киевстар могут узнать поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# – для проверки смартфона; *245*4# – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также это можно сделать благодаря "Самостоятельной замене SIM на 4G": в одном из более чем 8 тысяч магазинов и точек продаж партнеров компании, самостоятельно купив новый стартовый пакет или заказав бесплатно USIM-карту через "Укрпочту".

      Справка о Киевстар:

      Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,3 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

      Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

      За дополнительной информацией обращайтесь: [email protected] или на сайте.

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      Теги: Новости Украины Интернет Мобильные устройства 4G
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