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      Кількість 4G-смартфонів у мережі Київстар перевищила 10 мільйонів

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      Кількість 4G-смартфонів у мережі Київстар перевищила 10 мільйонів

      За підсумками другого кварталу 2019 року кількість абонентів Київстар, котрі користуються 4G-смартфонами, збільшилася майже на 70%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

      Якщо у другому кварталі минулого року їх було лише 6,3 млн, то зараз вже 10,5 млн. Всього ж смартфонів у мережі оператора за рік стало більше на 19% – 15,1 млн.

      Стрімке збільшення кількості 4G-смартфонів пов’язано з двома причинами. По-перше, більшість девайсів, котрі купують українці, вже підтримують 4G/LTE. По-друге, завдяки розширенню 4G-покриття Київстар все більше абонентів оператора почали переходити на новий стандарт та оновлювати девайси.

      Сьогодні четвертим поколінням мобільного інтернету від Київстар може скористатися майже 70% населення України. Протягом першого півріччя Київстар розширив свою мережу 4G на 2490 нових населених пунктів. Загальна ж кількість міст та містечок, де працює 4G, перевищила 6600.

      Цікаво, що за рік значно змінився рейтинг брендів 4G-смартфонів, якими користуються абоненти Київстар. Якщо у 2018 році лідером за кількістю смартфонів був Apple, то зараз його обігнали Xiaomi та Samsung. Зараз п’ятірка найпопулярніших брендів 4G-смартфонів виглядає так:

      1. Xiaomi – 28% всіх 4G-смартфонів у мережі Київстар;
      2. Samsung – 22%;
      3. Apple – 15%;
      4. Huawei – 13%;
      5. Meizu – 8%.

      Абоненти Київстар можуть дізнатися чи підтримує їх смартфон та SIM-карта зв'язок четвертого покоління за допомогою USSD-кодів: *245*5# – для перевірки смартфона; *245*4# – для перевірки SIM-карти. Замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G можна безкоштовно у всіх фірмових магазинах Київстар. Також це можна зробити завдяки "Самостійній заміні SIM на 4G": в одному з більш ніж 8 тисяч магазинів та точок продажів партнерів компанії, самостійно придбавши новий стартовий пакет або безкоштовно замовивши USIM-картку через "Укрпошту".

      Довідка про Київстар

      Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla за 2018 рік у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,3 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

      Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

      Додаткова інформація: [email protected] або на сайті.

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      Теги: Новини України 4G Інтернет Мобільні пристрої
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