Количество больных коронавирусом вскоре достигнет миллиона, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в скором времени количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигнет показателя в 1 миллион человек. Говорится о подтвержденных случаях.

По словам гендиректора ВОЗ Адхана Гебрейесуса, произойдет это в ближайшие дни. В то же время он выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции", передает Интерфакс-Украина.

К теме Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН

За последние пять недель мы наблюдаем практически экспоненциальный (с большой скоростью) рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну,

– заметил Гебрейесус.

Он добавил, что "количество летальных случаев за последнюю неделю выросло более чем в два раза". Поэтому в ближайшее время следует ожидать, что количество пациентов, умерших вследствие заражения коронавирусом, вырастет до 50 тысяч.

К слову, накануне в ВОЗ заявляли, что сегодня эпидемия коронавируса в Европе находится на своем пике. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизацию вспышки COVID-19.

​Обратит внимание Ситуация на судне El Venizelos критическая: что происходит на лайнере – видео

Коронавирус в мире: коротко