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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Количество больных коронавирусом вскоре достигнет миллиона, – ВОЗ

      - Читати новину українською
      В ВОЗ прогнозируют миллион зараженных коронавирусом / Al Jazeera

      Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в скором времени количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигнет показателя в 1 миллион человек. Говорится о подтвержденных случаях.

      По словам гендиректора ВОЗ Адхана Гебрейесуса, произойдет это в ближайшие дни. В то же время он выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции", передает Интерфакс-Украина.

      К теме Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН

      За последние пять недель мы наблюдаем практически экспоненциальный (с большой скоростью) рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну,
      – заметил Гебрейесус.

      Он добавил, что "количество летальных случаев за последнюю неделю выросло более чем в два раза". Поэтому в ближайшее время следует ожидать, что количество пациентов, умерших вследствие заражения коронавирусом, вырастет до 50 тысяч.

      К слову, накануне в ВОЗ заявляли, что сегодня эпидемия коронавируса в Европе находится на своем пике. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизацию вспышки COVID-19.

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      Коронавирус в мире: коротко

      • По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано свыше 912 тысяч случаев заражения коронавирусом.
         
      • К сожалению, более 45 тысяч инфицированных умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели.

      • Впервые коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае в конце 2019 года. Впоследствии инфекция распространились по миру. Сегодня болезнь зафиксировали в 22 странах.
         
      • Сегодня в Китае – более 81,5 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи людей здесь умерли от коронавирус.
         
      • Лидирует по количество инфицированных США (почти 184 случая), по числу смертей – Италия (почти 12,5 тысяч).
         
      • Также печальная ситуация – в Испании, Франции, Иране, Великобритании и Германии. Правда, в последнее количество смертей - не такое уж и высокое (почти 71 тысяча заражений и 682 жертвы).
         
      • ​31 марта штат Нью-Йорк (США) впервые обогнал провинцию Хубэй в Китае, где размещается Ухань (первый эпицентр пандемии) по количеству зараженных.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Инфекция ВОЗ Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19
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