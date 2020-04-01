Количество больных коронавирусом вскоре достигнет миллиона, – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в скором времени количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигнет показателя в 1 миллион человек. Говорится о подтвержденных случаях.
По словам гендиректора ВОЗ Адхана Гебрейесуса, произойдет это в ближайшие дни. В то же время он выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции", передает Интерфакс-Украина.
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За последние пять недель мы наблюдаем практически экспоненциальный (с большой скоростью) рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну,
– заметил Гебрейесус.
Он добавил, что "количество летальных случаев за последнюю неделю выросло более чем в два раза". Поэтому в ближайшее время следует ожидать, что количество пациентов, умерших вследствие заражения коронавирусом, вырастет до 50 тысяч.
К слову, накануне в ВОЗ заявляли, что сегодня эпидемия коронавируса в Европе находится на своем пике. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизацию вспышки COVID-19.
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Коронавирус в мире: коротко
- По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано свыше 912 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- К сожалению, более 45 тысяч инфицированных умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели.
Впервые коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае в конце 2019 года. Впоследствии инфекция распространились по миру. Сегодня болезнь зафиксировали в 22 странах.
- Сегодня в Китае – более 81,5 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи людей здесь умерли от коронавирус.
- Лидирует по количество инфицированных США (почти 184 случая), по числу смертей – Италия (почти 12,5 тысяч).
- Также печальная ситуация – в Испании, Франции, Иране, Великобритании и Германии. Правда, в последнее количество смертей - не такое уж и высокое (почти 71 тысяча заражений и 682 жертвы).
- 31 марта штат Нью-Йорк (США) впервые обогнал провинцию Хубэй в Китае, где размещается Ухань (первый эпицентр пандемии) по количеству зараженных.
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