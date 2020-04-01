Кількість хворих на коронавірус незабаром досягне мільйона, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що незабаром кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі досягне показника в 1 мільйон осіб. Мовиться пр підтверджені випадки.

За словами гендиректора ВООЗ Адхана Гебрейесуса, станеться це найближчими днями. Водночас він висловив стурбованість у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції", передає Інтерфакс-Україна.

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За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо практично експонентне (з великою швидкістю) зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну,

– зауважив Гебрейесус.

Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень зросла у більш ніж два рази". Тому найближчим часом слід очікувати, що кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусу, зросте до 50 тисяч.

До слова, напередодні у ВООЗ заявляли, що сьогодні епідемія коронавірусу в Європі перебуває на своєму піку. Тому найближчим часом можна очікувати на стабілізацію спалаху COVID-19.

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Коронавірус у світі: коротко

Станом на 1 квітня у світі зафіксовано понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. На жаль, понад 45 тисяч інфікованих померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали.

Вперше коронавірус COVID-19 виявили в Китаї наприкінці 2019 року. Згодом інфекція поширилися світом. Сьогодні хворобу зафіксували у 22 країнах.

Сьогодні у Китаї – понад 81,5 тисяч інфікованих і майже 3 тисячі людей тут померли від коронавірусу.

Лідирує за кількість інфікованих США (понад 206 тисяч випадків), за числом смертей – Італія (майже 12,5 тисяч).

Також сумна ситуація – у Іспанії, Франції, Ірані, Великій Британії та Німеччині. Щоправда, в останній кількість смертей – не така вже й висока (майже 71 тисяча заражень і 682 жертви).