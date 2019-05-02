"Укрзализныця": сколько продано билетов и почему лучше покупать онлайн

Более 100,5 миллионов билетов на пассажирские поезда в Украине продала онлайн "Укразализныця". Сейчас доля онлайн продаж билетов составляет 56%.

Доля интернет-продаж билетов Укрзалізницею существенно выросла по сравнению с 2018 годом. Тогда онлайн приобрели около 50% билетов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

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Кравцов утверждал, что популярность услуги по продаже электронных билетов можно объяснить ее удобством – купить проездной документ можно в любое время и в любом месте, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место.



Евгений Кравцов – глава правления АО "Укрзализныця"

К тому же билет, оформленный через интернет, практически невозможно потерять – его можно распечатать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту пассажира, или предъявить на экране смартфона.

Особенно уместной доступность покупки онлайн является для наших молодых клиентов, студентов, поскольку они так могут оформить льготные билеты. Кроме того, чрезвычайно актуальной эта услуга является для людей с инвалидностью,

– сообщил Кравцов.

Купить онлайн можно билеты на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения с Польшей, которые курсируют в Перемышль и Холм, а также поезд "четыре столицы" – Киев, Минск, Вильнюс и Рига.

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На международные поезда, которые ездят в страны СНГ, пассажиры могут оформить и оплатить проезд онлайн, но полученный бланк заказа необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.