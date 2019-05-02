18:51
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      "Укрзализныця": сколько продано билетов и почему лучше покупать онлайн

      24 Читати новину українською
      "Укразализныця"
      "Укразализныця" / censor.net.ua

      Более 100,5 миллионов билетов на пассажирские поезда в Украине продала онлайн "Укразализныця". Сейчас доля онлайн продаж билетов составляет 56%.

      Доля интернет-продаж билетов Укрзалізницею существенно выросла по сравнению с 2018 годом. Тогда онлайн приобрели около 50% билетов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

      Читайте также: НАБУ начало расследование в "Укрзализнице" из-за хищения 29 миллионов

      Кравцов утверждал, что популярность услуги по продаже электронных билетов можно объяснить ее удобством – купить проездной документ можно в любое время и в любом месте, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место.

      Євген Кравцов
      Евгений Кравцов – глава правления АО "Укрзализныця"

      К тому же билет, оформленный через интернет, практически невозможно потерять – его можно распечатать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту пассажира, или предъявить на экране смартфона.

      Особенно уместной доступность покупки онлайн является для наших молодых клиентов, студентов, поскольку они так могут оформить льготные билеты. Кроме того, чрезвычайно актуальной эта услуга является для людей с инвалидностью,
      – сообщил Кравцов.

      Купить онлайн можно билеты на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения с Польшей, которые курсируют в Перемышль и Холм, а также поезд "четыре столицы" – Киев, Минск, Вильнюс и Рига.

      Читайте также: Повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ в этом году больше не будет

      На международные поезда, которые ездят в страны СНГ, пассажиры могут оформить и оплатить проезд онлайн, но полученный бланк заказа необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.

      blog_ava
      "Игра престолов": в котором часу смотреть четвертую серию 8 сезона в Украине
      сегодня
      129674
      Теги: Новости Украины Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      сегодня , 18:00 Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      Ірина Поліщук 216
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сегодня , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 853
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      177
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      сегодня , 16:44 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      1
      Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      сегодня , 16:00 Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      3173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сколько потратил Зеленский на рекламу перед выборами: известна сумма
       1 мая , 17:15
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Шевченко посетил матч УПЛ – это не игра между Шахтером и Зарей
       7 октября 2018 , 17:48
      Дочь Лобановского: Здоровье моего отца подорвала критика из московских кабинетов
       6 января , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук