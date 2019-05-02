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      "Укрзалізниця": скільки продано квитків та чому краще купувати онлайн

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / censor.net.ua

      Понад 100,5 мільйонів квитків на пасажирські поїзди в Україні продала онлайн "Укразалізниця". Наразі частка онлайн продажів квитків складає 56%.

      Частка інтернет-продажів квитків Укрзалізницею суттєво зросла у порівнянні з 2018 роком. Тоді онлайн придбали близько 50% квитків. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на голову компанії Євгена Кравцова.

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      Кравцов стверджував, що популярність послуги з продажу електронних квитків можна пояснити її зручністю — купити проїзний документ можна будь-де та будь-коли, пасажир самостійно обирає потрібний поїзд, тип вагона й місце.

      Євген Кравцов
      Євген Кравцов – голова правління АТ "Укрзалізниця"

      До того ж квиток, оформлений через інтернет, практично неможливо загубити — його можна друкувати необмежену кількість разів з листа, що приходить на електронну пошту пасажира, чи пред'явити на екрані смартфона.

      Особливо доречною доступність купівлі онлайн є для наших молодих клієнтів, студентів, оскільки вони так можуть оформити пільгові квитки. Крім того, надзвичайно актуальною ця послуга є для людей з інвалідністю,
      — повідомив Кравцов.

      Купити онлайн можна квитки на всі потяги внутрішнього сполучення, поїзди міжнародного сполучення з Польщею, що курсують в Перемишль і Холм, а також потяг "чотири столиці" – Київ, Мінськ, Вільнюс та Рига.

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      На міжнародні потяги, які їздять до країн СНД, пасажири можуть оформити та сплатити проїзд онлайн, але отриманий бланк замовлення необхідно обміняти в залізничній касі на звичайний квиток.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт
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