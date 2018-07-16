Количество задержанных Россией судов для осмотра составляет уже 148 единиц, – Мининфраструктуры

С каждым днем Россия задерживает все большее количество судов для проведения осмотра. На сегодняшний день задержаны уже 148 судов, следующих в / из украинских портов "Мариуполь" и "Бердянск" через Керченский пролив.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства инфраструктуры.

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"Каждый день Администрация морских портов Украины фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться", – сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Министерство заявляет, что необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации.

Напомним, 9 июля стало известно, что ФСБ России задержала в Азовском море 7 украинских судов.