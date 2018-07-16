Кількість затриманих Росією суден для огляду складає вже 148 одиниць, – Мінінфраструктури

З кожним днем Росія затримує все більшу кількість суден для проведення огляду. На сьогоднішній день затримано вже 148 суден, що прямують в / з українських портів "Маріуполь" і "Бердянськ" через Керченську протоку.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства інфраструктури.

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"Кожен день Адміністрація морських портів України фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду, які прямують з/до портів Маріуполь та Бердянськ. Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден. Так далі не може продовжуватись", – повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Міністерство заявляє, що необхідно в найкоротший термін сформувати єдину позицію стосовно подальших дій України у відповідь на незаконні дії Російської Федерації.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що ФСБ Росії затримало в Азовському морі 7 українських суден.