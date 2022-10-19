Так, недавно мелитопольский гауляйтер Евгений Балицкий упоминал отца. Он выложил в соцсети черно-белую фотографию с ним и поблагодарил за все, чему научился. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.
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Фото коллаборант подписал так: "Отец всегда был примером и авторитетом, научил нас любить Родину, свою семью и нести ответственность за свои поступки". Действительно, ответственности за свои поступки Балицкому точно не избежать. Это неизбежно произойдет, но нужно немного подождать.
Евгений Балицкий с отцом / Фото из соцсетей
Семья с "мощной" историей
По словам корреспондента, отец предателя был военным авиамехаником, ушедшим в мелкие бизнесмены. Затем он приватизировал несколько предприятий в Мелитополе, довел их до ручки и порезал на металл. "Своего сына он "пристроил" в свой бизнес, поскольку он также закончил авиаучилище в России. Но военным летчиком не стал, а ушел "барыжить" в бизнесмены", – рассказал корреспондент из Запорожья.
Интересно, что двоюродный дедушка Балицкого – Всеволод Аполлонович Балицкий – чекист с 20-летним стажем. Благодаря массовым репрессиям он дослужился до постов комиссара государственного ранга и народного комиссара внутренних дел УССР в 34-37-х годах.
Дедушка Балицкого отвечал за Голодомор / Фото газеты "День"
То есть дедушка Балицкого был основным полицейским Украины в кровавые годы сталинских репрессий. Он принимал непосредственное участие в уничтожении украинского народа. В 1919 году в Екатеринославе (ныне Днепр) он занимался массовыми расстрелами всех, кто не нравился новой большевистской власти,
– заметил корреспондент.
Очевидно, добавляет он, "русскомировские" идеи в этой семье передавались по наследству. "И Женя Балицкий, который сейчас бегает, исполняет какие-то "коммунистические заветы" своего деда, уничтожившего много украинцев", – сказал корреспондент. Внук "достойно" продолжил дело деда.
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Ситуация в Запорожье: последние новости
- ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага на украинских землях. Так, в Запорожье наши военные обезвредили более 100 оккупантов и отбили атаки вблизи 8 городов.
- Оккупанты создают сильную линию обороны в Запорожской области, что затрудняет для ВСУ освобождение населенных пунктов в этом регионе. Тем не менее, как утверждает военный эксперт Олег Жданов, украинское командование работает очень хорошо. По его словам, деоккупация населенных пунктов будет зависеть от плана Генштаба. Пока что-то прогнозировать очень трудно.
- Россияне продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики сотнями вывозят несовершеннолетних в Россию.