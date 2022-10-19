Так, нещодавно мелітопольський гауляйтер Євген Балицький згадував батька. Він виклав у соцмережі чорно-білу світлину з ним й подякував за усе, чого навчився. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Євген Балицький з батьком / Фото з соцмереж

Фото колаборант підписав так: "Батько завжди був прикладом та авторитетом, навчив нас любити Батьківщину, свою сім'ю й нести відповідальність за свої вчинки". Дійсно, відповідальності за свої вчинки Балицькому точно не уникнути. Це неминуче станеться, але потрібно трохи зачекати.

Родина з "потужною" історією

За словами кореспондента, батько зрадника був військовим авіамеханіком, який пішов у дрібні бізнесмени. Згодом він приватизував кілька підприємств у Мелітополі, довів їх до ручки й порізав на метал. "Свого сина він "пристроїв" у свій бізнес, оскільки він також закінчив авіаучилище в Росії. Але військовим льотчиком не став, а пішов "барижити" у бізнесмени", – розповів кореспондент із Запоріжжя.

Цікаво, що двоюрідний дідусь Балицького – Всеволод Аполлонович Балицький – чекіст з 20-річним стажем. Завдяки масовим репресіям він дослужився до постів комісара державного рангу та народного комісара внутрішніх справ УРСР у 34 – 37-х роках.

Дідусь Балицького відповідав за Голодомор / Фото газети "День"

Тобто дідусь Балицького був основним поліцаєм України в криваві роки сталінських репресій. Він брав безпосередню участь у знищенні українського народу. У 1919 році у Катеринославі (нині Дніпро) він займався масовими розстрілами усіх, хто не подобався новій більшовицькій владі,

– зауважив кореспондент.

Вочевидь, додає він, "рускоміровські" ідеї в цій родині передавалися у спадок. "І Женя Балицький, який зараз бігає, виконує якісь "комуністічіскіє завєти" свого діда, який знищив багато українців", – сказав кореспондент. Онук "гідно" продовжив справу діда.

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