СБУ отчиталась об очередных задержаниях тех, кто работает на пользу врага. Колаборантов выявляют по всей территории Украины.

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Задержанные коллаборанты

Вчера, 18 марта, Служба безопасности Украины произвела три задержания. В Ровенской области спецназовцы задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.

В Днепровской области СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги, предназначенные для обороны украинских городов.

В Винницкой области бойцам "Альфа" удалось схватить боевика так называемой "ДНР". Мужчина служил "сапером" в террористической группировке "Сомали".

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