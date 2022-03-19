СБУ відзвітувала про чергові затримання тих, хто працює на користь ворога. Колаборантів виявляють по всій території України.

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Затримані колаборанти

Учора, 18 березня, Служба безпеки України провела три затримання. У Рівненській області спецпризначенці затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

У Дніпровській області СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українских міст.

У Вінницькій області бійцям "Альфа" вдалося схопити бойовика так званої "ДНР". Чоловік служив "сапером" у терористичному угрупованні "Сомалі".

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