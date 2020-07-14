Петр Михальчевский в оккупированном Крыму был "министром" здравоохранения. Задержали его в Киеве в 2018, за сотрудничество с оккупантами обвинили в государственной измене и в конце концов приговорили к 10 годам заключения.

Соответствующее решение принял Днепровский районный суд Киева 13 июля, как пишут "Крым.Реалии ". Обратите внимание Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за аннексии Крыма Что известно о приговоре Михальчевскому Бывшего "министра" Крыма признали виновным по части 1 статьи 111 УК – в государственной измене.

Наказание за это преступление назначили в 10 лет лишения свободы.

По части 2 статьи 110 УК – посягательство на территориальную целостность – Михальчевского оправдали . Коротко о задержании и деле Михальчевского Петра Михальчевского задержали 5 января 2018 в Киеве – как бывшего "министра здравоохранения Крыма", который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на аннексированном полуострове. С 8 января 2018 коллаборант находился под стражей. Расследование дела завершили в июне 2019, а 9 июля Михальчевского неожиданно отправили из-под стражи под домашний арест. Однако дело все-таки дошло логического конца: в июле 2020 года Петра Михальчевского признали виновным в государственной измене, суд вынес ему приговор. Михальчевский возглавлял "министерство здравоохранения" Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Сам он, конечно, это не считает государственной изменой. Интересно, что оккупанты выгнали Михальчевского из правительства за то, что он требовал деньги с людей за медицинские услуги. Также известно, что мужчина придумал схему изъятия украинских паспортов у крымчан: обещал бесплатные медицинские полисы за переход в российское гражданство.