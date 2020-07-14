Петро Михальчевський в окупованому Криму був "міністром" охорони здоров'я. Затримали його в Києві у 2018, за співпрацю з окупантами звинуватили у державній зраді та зрештою засудили до 10 років ув'язнення.

Відповідне рішення ухвалив Дніпровський районний суд Києва 13 липня, як пишуть "Крым.Реалии". Зверніть увагу Путін заявив, що стосунки з Україною зіпсувалися не через анексію Криму Що відомо про вирок Михальчевському Колишнього "міністра" Криму визнали винним за частиною 1 статті 111 ККУ – у державній зраді.

Покарання за цей злочин призначили у 10 років позбавлення волі.

позбавлення волі. За частиною 2 статті 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність – Михальчевського виправдали. Коротко про затримання та справу Михальчевського Петра Михальчевського затримали 5 січня 2018 року в Києві – як колишнього "міністра охорони здоров'я Криму", який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на анексованому півострові. З 8 січня 2018 колаборант перебував під вартою. Розслідування справи завершили у червні 2019, а 9 липня Михальчевського несподівано відправили з-під варти під домашній арешт. Однак справа таки добігла логічного кінця: у липні 2020 року Петра Михальчевського визнали винним у державній зраді, суд виніс йому вирок. Михальчевський очолював "міністерство охорони здоров'я" Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Сам він, звісно, це не вважає державною зрадою. Цікаво, що окупанти вигнали Михальчевського з уряду за те, що він вимагав гроші з людей за медичні послуги. Також відомо, що чоловік вигадав схему вилучення українських паспортів у кримчан: обіцяв безкоштовні медичні поліси за перехід у російське громадянство.