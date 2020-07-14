Колаборанту Михальчевському, який був "міністром" у Криму, присудили 10 років за ґратами
Петро Михальчевський в окупованому Криму був "міністром" охорони здоров'я. Затримали його в Києві у 2018, за співпрацю з окупантами звинуватили у державній зраді та зрештою засудили до 10 років ув'язнення.
Відповідне рішення ухвалив Дніпровський районний суд Києва 13 липня, як пишуть "Крым.Реалии".
Зверніть увагу Путін заявив, що стосунки з Україною зіпсувалися не через анексію Криму
Що відомо про вирок Михальчевському
- Колишнього "міністра" Криму визнали винним за частиною 1 статті 111 ККУ – у державній зраді.
- Покарання за цей злочин призначили у 10 років позбавлення волі.
- За частиною 2 статті 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність – Михальчевського виправдали.
Коротко про затримання та справу Михальчевського
- Петра Михальчевського затримали 5 січня 2018 року в Києві – як колишнього "міністра охорони здоров'я Криму", який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на анексованому півострові.
- З 8 січня 2018 колаборант перебував під вартою. Розслідування справи завершили у червні 2019, а 9 липня Михальчевського несподівано відправили з-під варти під домашній арешт.
- Однак справа таки добігла логічного кінця: у липні 2020 року Петра Михальчевського визнали винним у державній зраді, суд виніс йому вирок.
- Михальчевський очолював "міністерство охорони здоров'я" Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Сам він, звісно, це не вважає державною зрадою.