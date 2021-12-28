Коллапс в аэропортах и серьезные пробки: города Украины накрыли снегопады – красноречивые кадры

В большинстве городов Украины 28 декабря существенно ухудшилась погода. Кое-где снег падал целую ночь и не перестает падать днем. Образуются огромные пробки, а в аэропортах не могут приземляться самолеты.

Городские службы пытаются справиться с непогодой, но для этого нужно время. Какие города больше всего страдают от снегопадов – читайте далее.

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Днепр

Как пишет "Информатор", в ночь на 28 декабря в Днепре выпало значительное количество осадков. Снегопад не прекращается и днем. Из-за этого город сковали серьезные пробки. Местные жители жалуются на нерасчищенные тротуары и дворы. Из-за снега затруднено, в частности, движение по Слобожанскому проспекту. В центре города ситуация не лучше.

Водители, которые движутся по улице Яворницкого и Грушевского, рассказали о скользкой брусчатке. При этом, в разных районах Днепра не работают светофоры. На улицы города уже выехала коммунальная техника, впрочем, пока службы не справляются с нагрузкой из-за непогоды.

Ситуация на улицах Днепра 28 декабря / Фото "Информатора"

Как сообщают местные телеграм-каналы, из-за ухудшения погодных условий существенно выросли цены на услуги такси. Uber поднял стоимость проезда в 1,5 раза, Uklon и "Любимое такси" – вдвое, а Bolt – и вообще в более чем 3 раза.

УЗ предупредила о задержке поездов

По информации Укрзализныци, на рельсах и контактных сетях по всей Украине намерз лед. Из-за этого, в частности, задерживаются и поезда, которые отправляются из Киева в направлении Юга и Запада. По меньшей мере на 47 минут смещается прибытие поезда №12 Киев – Новоалексеевка, маршрут которого пролегает через Днепр.

Николаев

Из-за ухудшения погоды к жителям Николаева обратился городской глава Александр Сенкевич. Он призвал быть максимально осторожными на дороге, а если есть возможность – и вообще оставаться дома. Все потому, что непогода спровоцировала ряд аварийных ситуаций в городе. Общественный транспорт курсирует с задержками. "Коммунальщики с утра обрабатывают дороги и тротуары реагентами", – заверил он.

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Николаеве / Фото с фейсбук-страницы Сенкевича

В снегу застряла карета скорой

Как сообщили в ГСЧС в Николаевской области карета скорой помощи застряла в сугробе. Она спешила на вызов в село Любоивановка. На место отправились спасатели и оперативно вытащили автомобиль, используя буксировочный трос. После этого спасатели сопровождали медиков с пациентами в больницу.

Спасатели помогли медикам / Фото ГСЧС

Одесса

По информации местного издания "Думская", непогода разгулялась в Одессе. Из-за обледенения контактной сети, временно не курсировал трамвай №20. Вместе с тем троллейбусу №7 пришлось изменить маршрут и курсировать только до Ришельевской улицы. В департаменте городского хозяйства заверили, что коммунальщики работают еще с ночи, чтобы устранить последствия непогоды.

Непогода на улицах Одессы / Фото "Думская"

Вночь на 28 декабря одесские спасатели освобождали из снежного сугроба автомобиль возле села Глубочок. Позже похожая ситуация случилась и возле села Софиевка в Березовском районе. Еще один инцидент произошел уже под утро в селе Визирка.

Запорожская область

С самого утра усиленно оказывают помощь водителям спасатели в Запорожской области. В течение 6 часов они спасли 11 человек, вытащив на проезжую часть дороги 3 легковушки и 4 грузовика. А в городе Васильевка работники ГСЧС отбуксировали автомобиль скорой. Ему не удавалось самостоятельно выбраться из снега.

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Проблемы с посадкой и отправкой самолетов

Из-за непогоды в аэропорту Запорожья не смог приземлиться самолет, который направлялся туда из Стамбула. Об этом свидетельствуют данные на сайте flightaware. Согласно графику, борт ТК1480 должен был приземлиться еще в 8:55. Он кружил над аэропортом около часа, но в итоге вернулся в Стамбул на запасной аэродром. Представители аэропорта предупредили, что ряд других рейсов задерживаются. Возможен перенос времени вылета и прибытия. Там призвали следить за актуальной информацией на сайте аэрпорта.

Черновцы

"Черновицкий луч" пишет, что мощный снегопад заблокировал работу "Калиновского рынка". Ситуация в целом является сложной в центре города, именно там – больше всего автомобилей, поэтому затруднено движение. Местные жители сообщили о пробках на улицах Главная, Героев Майдана и вблизи Соборной площади.

В авиакомпании Air Ocean Airlines предупредили, что их рейс из Черновцов в Киев отменили на два дня. Все – за плохой погоды. Самолет не вылетел в столицу накануне 27 декабря. Ситуация повторилась и на следующий день. Пассажирам, рейсы которых отменены, предлагают возврат денег за билеты или изменение даты вылета.

Херсон

Еще один город, который страдает от непогоды – Херсон. Как пишет "РБК-Украина", дороги там покрыты гололедом. Автомобили проваливаются в снег. Деревья и кусты покрыты толстым слоем льда, из-за этого оттуда даже отламываются ветки. В городе есть проблемы с курсированием общественного транспорта. Контактные сети обледенели, поэтому остановились троллейбусы.

Авто провалилось из-за непогоды в Херсоне / Фото "РБК-Украина"