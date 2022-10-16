В министерстве цифровой трансформации поделились интересной цифрой. Она проливает свет на то, сколько заявок о подозрениях в коллаборационизме подали украинцы с помощью чат-бота. Заметим, что эта цифра достаточно приличная.

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Информацию уже проверяет СБУ

Граждане нашего государства уже направили 4 782 заявки через чат-бот "Евраг". Они касаются подозрения некоторых людей в возможном коллаборационизме. Как отмечают в Минцифре, все заявки прорабатывает СБУ и проверяет информацию, чтобы предатели Украины отвечали за совершенное.

Государственные предатели находятся не только на оккупированных территориях страны, но и на подконтрольных нашему государству,

– отмечают в ведомстве.

Там отмечают, что соответствующие лица:

помогают российским захватчикам уничтожать дома украинцев;

занимаются корректировкой вражеского огня;

проводят организацию "референдумов";

занимаются сливом данных;

помогают русским захватчикам;

а также агитируют наших земляков поддерживать диктатора из Кремля.



Одна из заявок о корректировщике артиллерийского удара / Фото Минцифра

В Минцифры просят сообщать о возможных коллаборантах, если у граждан есть подтверждающие это факты. В ведомстве отмечают, что на сторону врага, к сожалению, могут стать и родные, и друзья, и знакомые.

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В то же время в министерстве напоминают о важности зачистки следов. После отправки заявки желательно удалить все кадры со своего смартфона, а также почистить переписку с "Врагом".

Напомним, что чат-бот "Враг" запустили в марте. Его использовали для того, чтобы информировать украинскую армию о передвижении оккупантов, а также их технике. Если данные были правдивыми, их передавали ВСУ.

Если мы уже заговорили о передвижении оккупантов, то вспомним и тех, кто больше не сможет этого сделать. Речь идет о "двухсотых", которых на фронте уже не увидишь, разве что фрагментарно.

Итак, с начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 64 700 российских бойцов. Только за прошедшие сутки фан-зону "концерта Кобзона" пополнили 400 захватчиков. Оговоримся, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

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