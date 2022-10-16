У Міністерстві цифрової трансформації поділилися цікавою цифрою. Вона проливає світло на те, скільки заявок про підозри у колабораціонізмі подали українці з допомогою чат-бота. Зауважимо, що ця цифра досить пристойна.

Читайте також Потрапляють прямо в ціль, наші – за 3 кілометри від неї: окупанти хвалять ЗСУ

Інформацію уже перевіряє СБУ

Громадяни нашої держави вже надіслали 4 782 заявки через чат-бот "єВорог". Вони стосуються підозри певних людей у можливому колабораціонізмі. Як зазначають у Мінцифри, усі заявки опрацьовує СБУ та перевіряє інформацію, щоб зрадники України відповідали за скоєне.

Державні зрадники перебувають не лише на окупованих територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі,

– наголошують у відомстві.

Там зазначають, що відповідні особи:

допомагають російським загарбникам знищувати оселі українців;

займаються корегуванням ворожого вогню;

проводять організацію "референдумів";

займаються зливом даних;

допомагають російським загарбникам;

а також агітують наших земляків підтримувати диктатора з Кремля.



Одна з заявок про корегувальника артилерійського удару / Фото Мінцифра

У Мінцифри просять повідомляти про можливих колаборантів, якщо у громадян є факти, що підтверджують це. У відомстві наголошують, що на бік ворога, на жаль, можуть стати і рідні, і друзі, і знайомі.

Діліться інформацією та пам'ятайте про безпеку

Водночас у міністерстві нагадують про важливість зачищення слідів. Після надсилання заявки бажано видалити усі кадри зі свого смартфона, а також почистити листування з "єВорогом".

Нагадаємо, що чат-бот "єВорог" запустили у березні. Його використовували для того, щоб інформувати українське військо про пересування окупантів, а також їхньої техніки. Якщо дані були правдивими, то їх передавали ЗСУ.

Якщо ми вже заговорили про пересування окупантів, то згадаємо і тих, хто більше не зможе цього зробити. Мовиться про "двохсотих", яких на фронті уже не побачиш, хіба фрагментарно.

Отже, від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалося ліквідувати 64 700 російських бійців. Лише за минулу добу фан-зону "концерту Кобзона" поповнили 400 окупантів. Обмовимося, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Варте уваги – шалені втрати ворога станом на 15 жовтня: дивіться відео