Такую информацию обнародовали журналисты американской газеты после проведения собственного расследования. Они утверждают, что бизнесмен приобрел недвижимость за средства украинских налогоплательщиков.

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По данным американских журналистов, в лучшие годы Optima Ventures владела более 260 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости в штате Огайо.

Что такое Optima

Это конгломерат компаний в США, интересы которых находятся в сфере недвижимости Кливленда. Компании принадлежат зданию One Cleveland Center и 55 Public Square в центре города. Башню 55 Public Square Building 29 июля 2008 года купила компания Optima 55 Public Square, LLC за 34 миллиона долларов. С 2008 по 2015 годы Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре города.

История началась в 2008 году, когда Коломойский с напарниками "инвестировал" в США 12,9 миллиона долларов, купив одну из самых заметных многоэтажек города – бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще 36 миллионов долларов, чтобы купить One Cleveland Center,

– говорится в статье.

А в 2010 году перечислили в страну через 4 различных оффшорных банковских счета 18,5 миллиона долларов, чтобы приобрести Huntington Building. До 2011 года Коломойский приобрел еще 2 достопримечательности Кливленда:

21-этажную башню,

отель Westin.

После этого Коломойский через свои фирмы стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям его украинским банком,

– сообщается в расследовании американского издания.

По данным прокуратуры США, мошенническое происхождение этих кредитов очевидно. Например, 12 миллионов долларов, за которые приобрели One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций, отмечают журналисты.

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Заметим, что ранее скандальный олигарх получил контроль над еще одним каналом. Теперь он контролирует цифровую лицензию на информационное вещание, которая ранее принадлежала телеканалу М2.

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