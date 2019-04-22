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      Коломойский – не крупнейшая угроза при президентстве Зеленского, – политобозреватель

      100 Читати новину українською
      Михаил Басараб
      Михаил Басараб / Screenshot

      Оживление представителей бывшей команды Януковича с реваншистскими взглядами может иметь еще худшее влияние, чем возвращение Коломойского в Украину. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Михаил Басараб.

      – Шансы достаточно высоки (шансы возвращения Коломойского в Украину – 24 канал). Коломойский неоднократно говорил, что в случае поражения Порошенко (видимо, тогда еще, когда и не знал, что Зеленский станет президентом) он говорил о том, что вернется в Украину.

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      – Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Вполне возможно, что после инаугурации нового президента. Вряд ли Коломойский станет рисковать в течение ближайшего месяца, потому что Порошенко еще будет при должности и полномочиях. А дальше увидим.

      На самом деле, не факт, что Коломойский будет той ключевой фигурой, которая будет влиять на деятельность Владимира Зеленского. Я бы вам даже так сказал (возможно, это такой контраверсийный тезис), но Коломойский – это не та наибольшая угроза, которая нас может ожидать от президентства Зеленского.

      – Посмотрите на реакцию, например, представителей команды Януковича: Портнова, Лукаш. Они находятся просто в эйфории уже не первый день. Даже пишут какие-то угрозы. Не только "порохоботам" (извините, но это уже известный термин), но и активистам. В частности, вчера Портнов пригрозил Стерненко. Стерненко – это одесский активист и патриот, который, защищаясь от очередного покушения, убил напавшего. Этих нападавших связывают с пророссийскими силами. Портнов пообещал Стерненко, что они его осудят.

      – Безусловно, вся эта пророссийская клика в Украине – которая находилась либо в изгнании, либо в подполье, а кто-то скрывал свои реальные намерения – сегодня уже утешалась на избирательных участках. В частности, есть такой Кацуба – представитель бывшей команды Януковича, который в фейсбуке разместил фото себя возле ящика с бюллетенем и написал типа такого: "Ну что, прощайте майданутые?"

      Все это дает нам основания предполагать, что вот это пророссийское до недавнего времени подполье (я очень рассчитываю, что оно и в дальнейшем будет оставаться подпольем), эти агенты российского влияния в Украине попытаются воспользоваться победой Зеленского для того, чтобы осуществить реванш. Такая угроза есть. Я очень хотел бы, чтобы господин Зеленский опроверг такие наши прогнозы.

      Видео: интервью с Михаилом Басарабом

       

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      Теги: Украина – Россия Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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