Коломойський – не найбільша загроза, яка чекає Україну за президентства Зеленського, – політолог

Пожвавлення представників колишньої команди Януковича з реваншистськими поглядами може мати ще гірший вплив, ніж повернення Коломойського в Україну. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Михайло Басараб.

– Шанси доволі високі (шанси повернення Коломойського в Україну – 24 канал). Коломойський неодноразово говорив, що в разі поразки Порошенка (мабуть, тоді ще коли і не знав, що Зеленський стане президентом) він говорив про те, що повернепться до України.

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– Я думаю, що це станеться найближчим часом. Цілком можливо, що після інавгурації нового президента. Навряд Коломойський стане ризикувати впродовж найближчого місяця, тому що Порошенко ще буде при посаді і повноваженнях. А далі побачимо.

Насправді, не факт, що Коломойський буде тією ключовою фігурою, яка впливатиме на діяльність Володимира Зеленського. Я б вам навіть так сказав (можливо, це така контраверсійна теза), але Коломойський – це не та найбільша загроза, яка нас може очікувати від президентства Зеленського.

– Подивіться на реакцію, наприклад, представників команди Януковича: Портнова, Лукаша. Вони перебувають просто в ейфорії вже не перший день. Навіть пишуть якісь погрози. Не тільки "порохоботам" (вибачте, але це вже відомий термін), але й активістам. Зокрема, вчора Портнов пригрозив Стерненку. Стерненко – це одеський активіст і патріот, який, захищаючись від чергового замаху, вбив нападника. Цих нападників повязають з проросійськими силами. Портнов пообіцяв Стерненку, що вони його засудять.

– Безумовно, уся ця проросійська кліка в Україні – яка перебувала або у вигнанні, або в підпіллі, а хтось приховував свої реальні наміри – сьогодні вже втішалася на виборчих дільницях. Зокрема, є такий Кацуба – представник колишньої команди Януковича, який у фейсбук розмістив фото себе біля скриньки з бюлетенем і написав типу такого: "Ну что, прощайте майданутиє?"

Все це дає нам підстави припускати, що ось це проросійське донедавна підпілля (я дуже розраховую, що воно і надалі залишатиметься підпіллям), ці агенти росыйського впливу в Україні спробують скористатися перемогою Зеленського для того, щоб здійснити реванш. Така загроза є. Я дуже хотів би, щоб пан Зеленський спростував такі наші прогнози.

Відео: інтерв'ю з Михайлом Басарабом