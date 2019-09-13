Коломойский готов к мировому соглашению по "Приватбанку"

Игорь Коломойский в судебном споре о национализации "Приватбанка", владельцем которого он был, готов пойти на мировое соглашение. Для этого, мол, есть "окно возможностей". Однако от требований компенсации за свои потери бизнесмен не отказывается.

"Мы задекларировали, что не хотим катаклизмов. Мы хотим просто правовой оценки. И после этого – мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не нужен банк всякой ценой", – сказал Игорь Коломойский в кулуарах форума YES 2019 года в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Детали указанного мирового соглашения Коломойский не назвал, но выход найти из ситуации, считает, надо: "Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей".



Коломойский впервые посетил форум Пинчука / Фото 24 канала

Важным шагом к обретению выхода является и то, что Коломойский готов отказаться от желания войти в состав акционеров "Приватбанка".

Я, может, и хотел бы... (Вернуть себе "Приватбанк" – 24 канал ). Но если ситуация не позволит и следствием этого будет турбулентность на рынке – тогда не хотел бы,

– объяснил свою позицию экс-владелец банка.

И добавил: "Нам прежде всего нужна сатисфакция за все то, что о нас говорили и писали".

К слову, также Коломойский сказал, что на встрече с президентом Зеленским вопрос "Приватбанка" не поднимали.

Смотрите видео, как журналисты "атаковали" Коломойского на форуме YES (24 канал):

Коротко о национализации "Приватбанка"

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать наибольший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

По состоянию на сейчас "Приватбанк" уже как государственный банк по размеру общих активов (более 500 миллиардов гривен) расположился на 1 месте среди 77 банков, которые работают в Украине.