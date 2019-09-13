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      Коломойський готовий до мирової угоди щодо "Приватбанку"

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      Коломойськи вперше за 16 років відвідав форум YES
      Коломойськи вперше за 16 років відвідав форум YES / 24 канал

      Ігор Коломойський у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку", власником якого він був, готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.

      "Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів. Ми хочемо просто правової оцінки. І після цього – мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не треба банк за всяку ціну", – сказав Ігор Коломойський в кулуарах форуму YES 2019 року у п'ятницю, 13 вересня. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Полегшити життя українцям: Зеленський говорив з Коломойським про зниження комуналки

      Деталі зазначеної мирової угоди Коломойський не назвав, але вихід знайти з ситуації, вважає, треба: "Вона ж не може бути вічно в напрузі. Сьогодні гарне вікно можливостей".

      Коломойський
      Коломойський вперше відвідав форум Пінчука / Фото 24 каналу

      Важливим кроком до віднайдення виходу є й те, що Коломойський готовий відмовитися від бажання увійти до складу акціонерів "Приватбанку.

      Я, може, і хотів би... (Повернути собі "Приватбанк" – 24 канал ). Але якщо ситуація не дозволить і наслідком цього буде турбулентність на ринку – тоді не хотів би,
      – пояснив свою позицію ексвласник банку.

      І додав: "Нам перш за все потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили і писали".

      До слова, також Коломойський сказав, що на зустрічі з президентом Зеленським питання "Приватбанку" не піднімали.

      Дивіться відео, як журналісти "атакували" Коломойського на форумі YES (24 канал):

      Коротко про націоналізацію "Приватбанку"

      Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      Станом на зараз "Приватбанк" вже як державний банк за розміром загальних активів (понад 500 мільярдів гривень) розташувався на 1 місці серед 77 банків, які працюють в Україні.

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Гроші Форум YES 2019 у Києві Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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