Полегшити життя українцям: Зеленський говорив з Коломойським про зниження комуналки

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з бізнесменом Ігорем Коломойським. Мовляв, поруч із обговоренням питань енергетики мовилося про те, як полегшити життя українцям – знизити тарифи на комунальні послуги.

"Всі повинні жити за правилами. Монополії не буде", – так сказав журналістам український глава держави, коли його запитали про зустріч з Ігорем Коломойським. Трапилося це після виступу Зеленського на форумі YES у п'ятницю, 13 вересня.

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За словами президента, мовилося про те, щоб Коломойський "сприяв, аби будь-які ціни, пов'язані з "комуналкою", знижувалися".

Усі розуміють, що повинен бути ринок. І наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше,

– наголосив Зеленський.

Президент Зеленський впевнений, що Коломойський його почув: "Упевнений. Ми побачимо результат".

До слова, Ігор Коломойський також відвідав форум YES – це перший в історії заходу (а йому 16 років) такий візит.



Пінчук та Коломойський на форумі YES у 2019

10 вересня ввечері відбулася зустріч президента Зеленського та бізнесмена Коломойського в Києві. Також там були глава ОП Богдан, прем'єр Гончарук, перший помічник президента Шефір та інші високопосадовці.

Цікаво, що Володимиру Зеленському ще під час передвиборчої кампанії постійно приписували зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1" і не більше. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.