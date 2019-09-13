Облегчить жизнь украинцам: Зеленский говорил с Коломойским о снижении коммуналки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали своего разговора с бизнесменом Игорем Коломойским. Мол, на ряду с обсуждением вопросов энергетики говорилось о том, как облегчить жизнь украинцам – снизить тарифы на коммунальные услуги.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", – так сказал журналистам украинский глава государства, когда его спросили о встрече с Игорем Коломойским. Случилось это после выступления Зеленского на форуме YES в пятницу, 13 сентября.

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По словам президента, говорилось о том, чтобы Коломойский "способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

Все понимают, что должен быть рынок. И наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Зеленский уверен, что Коломойский его услышал: "Уверен. Мы увидим результат".

К слову, Игорь Коломойский также посетил форум YES – это первый в истории мероприятия (а ему 16 лет) такой визит.



Пинчук и Коломойский на форуме YES в 2019

10 сентября вечером состоялась встреча президента Зеленского и бизнесмена Коломойского в Киеве. Также там были глава ОП Богдан, премьер Гончарук, первый помощник президента Шефир и другие чиновники.

Интересно, что Владимиру Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с олигархом Игорем Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1" и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.