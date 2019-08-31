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      Коломойский готов судиться со Всемирным банком и ЕБРР

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов пойти в суд против Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, как только получит доказательства того, что эти институты "мешают его бизнесу".

      Коломойский добавил, что сейчас у него нет формальных доказательств на руках. Об этом он рассказал в интервью "Цензор.нет".

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      Я вам секрет скажу. Они (Всемирный банк и ЕБРР – 24 канал) всегда выступали против "Приватбанка". И даже в других странах, где есть предприятия, где я акционер, и где у них есть влияние на финансовую и банковскую системы, они настойчиво советуют другим банкирам, чтобы не обслуживали предприятия, где акционер Коломойский,
      – отметил олигарх.

      Он добавил, что когда получит доказательства причастности этих структур, то "сам начнет охотиться за их инвестициями".

      "А почему нет? Это конкуренция. Я мешаю им, а они мне, посмотрим, кто лучше умеет бороться", – заявил Коломойский.

      К слову, Игорь Коломойский считает, что основной задачей нового правительства должны быть перезапуск экономики и снижения тарифов и цен.

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Всемирный банк ЕБРР
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      Новости за 31 августа
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