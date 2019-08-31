Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов пойти в суд против Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, как только получит доказательства того, что эти институты "мешают его бизнесу".

Коломойский добавил, что сейчас у него нет формальных доказательств на руках. Об этом он рассказал в интервью "Цензор.нет".

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Я вам секрет скажу. Они (Всемирный банк и ЕБРР – 24 канал) всегда выступали против "Приватбанка". И даже в других странах, где есть предприятия, где я акционер, и где у них есть влияние на финансовую и банковскую системы, они настойчиво советуют другим банкирам, чтобы не обслуживали предприятия, где акционер Коломойский,

– отметил олигарх.

Он добавил, что когда получит доказательства причастности этих структур, то "сам начнет охотиться за их инвестициями".

"А почему нет? Это конкуренция. Я мешаю им, а они мне, посмотрим, кто лучше умеет бороться", – заявил Коломойский.

К слову, Игорь Коломойский считает, что основной задачей нового правительства должны быть перезапуск экономики и снижения тарифов и цен.