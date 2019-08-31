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      Коломойський готовий судитися зі Світовим банком та ЄБРР

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

      Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що готовий піти до суду проти Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, як тільки отримає докази того, що ці інституції "заважають його бізнесу".

      Коломойський додав, що наразі у нього немає формальних доказів на руках. Про це він розповів в інтерв’ю "Цензор.нет".

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      Я вам секрет скажу. Вони (Світовий банк та ЄБРР, – 24 канал) завжди виступали проти "Приватбанку". І навіть в інших країнах, де є підприємства, де я акціонер, і де у них є вплив на фінансову і банківську системи, вони наполегливо радять іншим банкірам, щоб не обслуговували підприємства, де акціонер Коломойський,
      – зазначив олігарх.

      Він додав, що коли отримає докази причетності цих структур, то "сам почне полювати за їхніми інвестиціями".

      "А чому ні? Це конкуренція. Я заважаю їм, а вони мені, подивимося, хто краще вміє боротися", – заявив Коломойський.

      До слова, Ігор Коломойський вважає, що основним завданням нового уряду має бути перезапуск економіки та зниження тарифів і цін.

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський ЄБРР Світовий банк Приватбанк
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