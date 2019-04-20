Коломойский и Боголюбов вывели миллиарды из "Приватбанка" через филиал на Кипре, – расследование

Украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов через дочернюю компанию на Кипре вывели почти 5,5 миллиардов долларов из украинского "Приватбанка". Помогали в этом займы для украинских подставных компаний.

В Национальном банке Украины не могли заметить исчезновение денег, сообщает журналист Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Грехем Стек в своем расследовании.

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По данным журналистов-расследователей, в Национальном банке Украины не могли заметить исчезновение денег. Кипрский филиал юридически приравнивался к компании, находящейся внутри страны.

OCCRP сообщает, что "Приватбанк" – единственная финансовая организация, которой Нацбанк разрешил открыть дочернюю компанию за рубежом. Именно из-за "особого" статуса компании Украина не получала от властей Кипра информации о "сомнительных" переводах.

Как выводили деньги?

В расследовании говорится о том, что делали это через кредиты украинским подставным компаниям. Их контролировали Коломойский и Боголюбов.

Впоследствии эти с помощью SWIFT-транзакций переводили деньги компаниям с Британских Виргинских островов, которые имели счета в кипрском "Приватбанке",

– пишут журналисты, ссылаясь на документы корпоративного расследования компании Kroll.

По данным OCCRP, оффшорные компании создавали таким образом замкнутую циркуляцию денег, поскольку выплачивали эти самые кредиты "Приватбанка".

Журналисты-расследователи сообщают, что за восемь лет до национализации "Приватбанка" через оффшорные компании на Кипре, БВО, Сент-Китс и Невис провели свыше 52 миллиарда долларов.

Отметим, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявляла, что до национализации "Приватбанку" нанесли ущерб минимум на 5,5 миллиардов долларов.

Какие еще расследования указывают на схемы в Приватбанке":

• 16 января НБУ опубликовал результаты расследования компании Kroll, которые, по его мнению подтверждают, що"Приватбанк" был "объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий" по меньшей мере в течение десяти лет до национализации;

• В мае 2017 года программа журналистских расследований "Схемы" выяснила, что накануне национализации "Приватбанк" оформил 110 миллиардов гривен кредитов более 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности.



Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Суд отменил национализацию: причины и последствия

Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского 18 апреля принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин это решение опротестовал. В суде объясняют все тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

Уже впоследствии окружной административный суд Киева вынес еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка. Оно может привести к тому, что бывшие владельцы "Притбанку" смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

СУД ОТМЕНИЛ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ "ПРИВАТБАНКА": ХРОНИКА СОБЫТИЙ