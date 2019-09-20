Коломойский мог купить мандат для австрийского депутата за 8 миллионов евро, – DW

В Австрии напереддень парламентских выборов раздаются призывы запретить покупку мест в партийных списках за деньги. К этому привел прецедент с ультраправой Австрийской партией свободы (FPÖ).

Говорится об австрийском депутате Петера Пильце, который обнародовал судебные документы, в которых двое приближенных к партии лиц под присягой рассказывают о покупке места в списке FPÖ для "ставленника украинских бизнесменов", сообщает DW.

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Отмечается, что политическая карьера Томаса Шелленбахера, который прошлого созыва австрийского парламента был сопредседателем группы по связям с Украиной, является, мягко говоря, несколько странной.

Накануне выборов в 2013 году владелец инженерного бюро провинции Шелленбахер зарегистрировался в Вене, а затем оказался на девятой позиции в венском списка кандидатов FPÖ, хотя о нем вообще никто не знал.

На выборах на это место он не прошел. После чего трое столичных партийцев АПС один за другим отказались от мандата и его получает Шелленбахер. В парламенте он выступил с трибуны лишь несколько раз. Возможно о нем никто бы и не вспомнил, если бы годами позже Петер Пильц не обнародовало найденные им в судебных архивах обвинения в его адрес.

Согласно опубликованным судебным документам, Эрнст Н. с 2016 года судится с функционеров Австрийской партии свободы, человек утверждает, что они не отдали ему 2 миллиона евро "за посредничество".

По словам истца, именно он свел Шелленбахера с руководством FPÖ. За проход Шелленбахера в парламент украинские бизнесмены заплатили 8 миллионов евро – 4 для партийной кассы FPÖ, еще два – одному из первых представителей партии и самому Эрнсту Н. как посреднику.

Истец отмечает, что сделка состоялась, но своих денег он не получил. В судебных документах говорится, что представители партии и сам депутат отрицают слова Эрнста Н. В иске указаны имена этих украинских бизнесменов – это олигарх Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Игорь Палица и сын тогдашнего министра юстиции Максим Лавринович.

О покупке мандата депутата подтверждает под присягой еще один австриец – Феликс В. Он утверждает, что присутствовал на этих встречах с функционерами FPÖ. Палка и Лавринович, очевидно, имели в Австрии совместные с Коломойским и Шелленбахером бизнес-интересы. Коломойский мог быть знаком с австрийцем еще с 2012 года, когда фирма последнего IBS строила водоочистная станция в Буковеле, совладельцем которого является олигарх.

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Антикорупцийноа прокуратура Австрии сообщила, что даже если информация о покупке места в списке партии правдива, они ничего не могут сделать, потому что за это не предусмотрена уголовная ответственность.

Лица, которые составляют избирательные списки партий, не является должностными лицами в понимании антикоррупционного законодательства. Именно поэтому депутат Петер Пильц и другие политики требуют внести соответствующие законодательные изменения.