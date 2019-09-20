Коломойський міг купити мандат для австрійського депутата за 8 мільйонів євро, – DW

В Австрії напереддень парламентських виборів лунають заклики заборонити купівлю місць у партійних списках за гроші. До цього призвів прецедент із ультраправою Австрійською партією свободи (FPÖ).

Мовиться про австрійського депутата Петера Пільца, який оприлюднив судові документи, в яких двоє наближених до партії осіб під присягою розповідають про купівлю місця у списку FPÖ для "ставленика українських бізнесменів", повідомляє DW.

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Зазначається, що політична кар’єра Томаса Шелленбахера, який минулого скликання австрійського парламенту був співголовою групи зв'язків з Україною, є, м'яко кажучи, дещо дивною. Напередодні виборів у 2013 році власник інженерного бюро з провінції Шелленбахер зареєструвався у Відні, а потім опинився на дев’ятій позиції у віденському списку кандидатів FPÖ, хоча раніше про нього взагалі ніхто не знав.

На виборах на це місце він не пройшов. Після чого троє столичних партійців АПС один за одним відмовилися від мандату і його отримує Шелленбахер. У парламенті він виступив з трибуни лише кілька разів. Можливо про нього ніхто б і не згадав, якби роками пізніше Петер Пільц не оприлюднив знайдені ним у судових архівах звинувачення на його адресу.

Згідно з опублікованими судовими документами, Ернст Н. з 2016 року позивається до функціонерів Австрійської партії свободи, чоловік стверджує, що вони не віддали йому 2 мільйони євро "за посередництво".

За словами позивача, саме він звів Шелленбахера з керівництвом FPÖ. За прохід Шелленбахера у парламент українські бізнесмени заплатили 8 мільйонів євро — 4 для партійної каси FPÖ, ще по два — одному з чільних представників партії та самому Ернсту Н. як посереднику.

Позивач зазначає, що погода відбулася, але своїх грошей він не отримав. У судових документах йдеться, що представники партії та сам депутат заперечують слова Ернста Н. У позові вказані імена цих українських бізнесменів – це олігарх Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Ігор Палиця та син тодішнього міністра юстиції Максим Лавринович.

Про купівлю мандата депутата підтверджує під присягою ще один австрієць – Фелікс В. Він стверджує, що був присутній на цих зустрічах з функціонерами FPÖ. Палиця і Лавринович, вочевидь, мали в Австрії спільні з Коломойським і Шелленбахером бізнес-інтереси. Коломойський міг бути знайомий з австрійцем ще з 2012 року, коли фірма останнього IBS будувала водоочисну станцію у Буковелі, співвласником якого є олігарх.

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Антикорупційноа прокуратура Австрії повідомила, що навіть якщо інформація про купівлю місця у списку партії правдива, вони нічого не можуть зробити, бо за це не передбачена кримінальна відповідальність.

Особи, які складають виборчі списки партій, не є посадовцями у розумінні антикорупційного законодавства. Саме тому депутат Петер Пільц та інші політики вимагають внести відповідні законодавчі зміни.