Коломойский просчитался, когда начал атаку на правительство Гончарука, – Лещенко
Олигарх Игорь Коломойский разработал несколько сценариев, как сорвать сотрудничество Украины с МВФ и снять вопрос "антиколомойского" закона с повестки дня.
Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.
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Одним из таких сценариев – был план атаки на правительство Гончарука, чтобы после него пришел лояльный к олигарху премьер.
"Олигарх начал атаку на правительство Гончарука, чтобы выбить ключевого игрока в переговорах с МВФ", – убежден Лещенко.
Была еще одна причина – отметил журналист – осенью 2019 года Министерство финансов передало 100% акций "Приватбанка" в Кабинет министров. А это значит, что судьба многочисленных исков против Коломойского в Великобритании, США, Израиле, Швейцарии и на Кипре зависела от инструкций, которые акционер в лице правительства дает менеджменту банка.
Поэтому Коломойский рассчитывал получить после Гончарука более лояльного премьер-министра, хотя, похоже, снова просчитался,
– подчеркнул Лещенко.
Что известно о деле "Приватбанка"18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Такое предложение выдвинул НБУ и акционеры "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов. Тогда государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен.
В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора. Сейчас "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Уже в 2021 году в Лондоне начнется полноценное рассмотрение дела.
Какие еще планы Коломойского потерпели поражение и почему поединок олигарха с Украиной вскоре завершится – смотрите в видео.
Видео блога "Честная политика" Сергея Лещенко за 2 мая 2020:
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