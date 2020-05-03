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      Коломойский просчитался, когда начал атаку на правительство Гончарука, – Лещенко

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      Гончарук и Коломойский
      Гончарук и Коломойский / Коллаж 24 канала

      Олигарх Игорь Коломойский разработал несколько сценариев, как сорвать сотрудничество Украины с МВФ и снять вопрос "антиколомойского" закона с повестки дня.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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      Одним из таких сценариев – был план атаки на правительство Гончарука, чтобы после него пришел лояльный к олигарху премьер.

      "Олигарх начал атаку на правительство Гончарука, чтобы выбить ключевого игрока в переговорах с МВФ", – убежден Лещенко.

      Была еще одна причина – отметил журналист – осенью 2019 года Министерство финансов передало 100% акций "Приватбанка" в Кабинет министров. А это значит, что судьба многочисленных исков против Коломойского в Великобритании, США, Израиле, Швейцарии и на Кипре зависела от инструкций, которые акционер в лице правительства дает менеджменту банка.

      Поэтому Коломойский рассчитывал получить после Гончарука более лояльного премьер-министра, хотя, похоже, снова просчитался,
      – подчеркнул Лещенко.

      Что известно о деле "Приватбанка"18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Такое предложение выдвинул НБУ и акционеры "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов. Тогда государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен.

      В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора. Сейчас "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Уже в 2021 году в Лондоне начнется полноценное рассмотрение дела.

      Какие еще планы Коломойского потерпели поражение и почему поединок олигарха с Украиной вскоре завершится – смотрите в видео.

      Видео блога "Честная политика" Сергея Лещенко за 2 мая 2020:

       

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Приватбанк МВФ Транш МВФ Игорь Коломойский Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук– новости Видеоблоги Новости политики
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