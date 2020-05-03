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      Коломойський прорахувався, коли почав атаку на уряд Гончарука, – Лещенко

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      Гончарук та Коломойський
      Гончарук та Коломойський / Колаж 24 каналу

      Олігарх Ігор Коломойський розробив декілька сценаріїв, як зірвати співпрацю України з МВФ та зняти питання "антиколомойського" закону з порядку денного.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

      Цікаво НАБУ підійшло надто близько: Ситник відверто розповів про спротив Коломойського

      Одним із таких сценаріїв – був план атаки на уряд Гончарука, щоб після нього прийшов лояльний до олігарха прем'єр.

      "Олігарх почав атаку на уряд Гончарука, щоб вибити ключового гравця в переговорах з МВФ", – переконаний Лещенко.

      Була ще одна причина – зазначив журналіст – восени 2019 року Міністерство фінансів передало 100% акцій "Приватбанку" в Кабінет міністрів. А це означає, що доля численних позовів проти Коломойського в Британії, США, Ізраїлі, Швейцарії та на Кіпрі залежала від інструкцій, які акціонер в особі уряду дає менеджменту банку.

      Тому Коломойський розраховував отримати після Гончарука більш лояльного прем'єр-міністра, хоча, схоже, знову прорахувався,
      – підкреслив Лещенко.

      Що відомо про справу "Приватбанку"18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Таку пропозицію висунув НБУ та акціонери "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов. Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень.

      У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора. Зараз "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

      Які ще плани Коломойського зазнали поразки та чому двобій олігарха з Україною незабаром завершиться – дивіться у відео.

      Відео блогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 2 травня 2020:

       

      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Приватбанк МВФ Транш МВФ Ігор Коломойський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук – новини Відеоблоги Новини політики Новини України
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