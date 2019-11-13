Коломойский заявил, что деньги из России могут заменить кредиты МВФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. По словам бизнесмена, Россия сейчас готова дать Украине 100 миллиардов долларов.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – заявил Коломойский в интервью The New York Times.

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Олигарх также предложил возобновить отношения между Украиной и Россией, а также прекратить войну на Донбассе.

Миссия МВФ продолжит работу в Украине с 14 ноября. Во время визита миссия обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.