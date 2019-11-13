14:29
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Коломойский заявил, что деньги из России могут заменить кредиты МВФ

      364 Читати новину українською
      Игорь Коломойский видит в качестве альтернативы кредита МВФ финансирование из России
      Игорь Коломойский видит в качестве альтернативы кредита МВФ финансирование из России / pravda.com.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. По словам бизнесмена, Россия сейчас готова дать Украине 100 миллиардов долларов.

      "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – заявил Коломойский в интервью The New York Times.

      Полезно знать: Коломойский, Ахметов и электричество: за что сражались Герус и Ляшко

      Олигарх также предложил возобновить отношения между Украиной и Россией, а также прекратить войну на Донбассе.

      Миссия МВФ продолжит работу в Украине с 14 ноября. Во время визита миссия обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

       

       

      blog_ava
      День студента 2019: когда празднуют в Украине
      сегодня
      10067
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Украина – Россия Игорь Коломойский МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сегодня , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 314
      Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      сегодня , 11:51 Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      102
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 11:50 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 6487
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сегодня , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1675
      Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      сегодня , 10:41 Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      Ірина Кошанська 1646
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук