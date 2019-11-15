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      24 Канал Программы Недиванная сотня
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      Коломойского забирает Россия, во всем виноват "Правый сектор" – Недиванная сотня

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      Недиванная сотня / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 15 ноября – Коломойский решил, что Украине надо отказаться от денег МВФ и взять деньги у России. А та вроде бы искренне нам их даст. И заодно самого олигарха к себе заберет. Ведь где же ему еще прятаться от американской фемиды? Похоже, боевиков еще в школе учат в любой ситуации кричать, что во всем виноват "Правый сектор".

      Также в выпуске:

      Социология в ОРДЛО.

      Непроверенная социологическая компания взяла и провела опрос во временно оккупированном Донбассе. И показала всему миру, о чем думают тамошние жители. Мол, и Крым российский, и Путину доверяем больше всего. Но есть одно но: социологи забыли указать количество опрошенных, их возраст и погрешность опроса. Так, может, они вовсе и не социологи?

      Замороженный конфликт.

      Надо ли Украине временно заморозить ситуацию на Востоке и выйти из Минска? Нам нужно время для построения стратегии борьбы с Россией или наши земли надо вернуть как можно скорее? Пока еще живы те, кто помнит украинские флаги в Донецке и Луганске.

      Игрушечный мост, который ждали 20 лет.

      Россиянам построили переправу через реку из... пластика. Удобно, ярко, и открыли с шариками. Но на зиму придется сворачивать. И школьники по старой схеме снова будут ходить в школу по льду.

      Новости от шамана Саши.

      Он помирился с отрядом, команда начала новый флешмоб в его поддержку, а женщины в Сочи считают Сашу единственным настоящим мужчиной в России.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Смотрите выпуск программы "Недиванная сотня":

       

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      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Недиванная сотня Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
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