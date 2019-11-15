Коломойського забирає Росія, у всьому винний "Правий сектор" – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 15 листопада – Коломойський вирішив, що Україні треба відмовитись від грошей МВФ і взяти гроші в Росії. А та начебто щиро нам їх дасть. І заодно самого олігарха до себе забере. Бо де ж йому ще ховатись від американської феміди? Схоже, бойовиків ще у школі навчають у будь-якій ситуації кричати, що у всьому винний "Правий сектор".

Також у випуску:

Соціологія в ОРДЛО.

Неперевірена соціологічна компанія взяла і провела опитування у тимчасово окупованому Донбасі. І показала всьому світу, про що думають тамтешні жителі. Мовляв, і Крим російський, і Путіну довіряємо найбільше. Але є одне але: соціологи забули вказати кількість опитаних, їх вік і похибку опитування. То, може, вони зовсім і не соціологи?

Заморожений конфлікт.

Чи треба Україні тимчасово заморозити ситуацію на Сході і вийти з Мінська? Нам потрібен час для будування стратегії боротьби з Росією чи наші землі треба повернути якомога швидше? Поки ще живі ті, хто пам'ятає українські прапори в Донецьку і Луганську.

Іграшковий міст, який чекали 20 років.

Росіянам побудували переправу через річку із... пластику. Зручно, яскраво, і відкрили з кульками. Але на зиму доведеться згортати. І школярі, за старою схемою, знову ходитимуть в школу по льоду.

Новини від шамана Саші.

Він помирився з отрядом, команда започаткувала новий флешмоб на його підтримку, а жінки в Сочі вважають Сашу єдиним справжнім чоловіком в Росії.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

Дивіться випуск програми "Недиванна сотня":