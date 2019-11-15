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      24 Канал Програми Недиванна сотня
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      Коломойського забирає Росія, у всьому винний "Правий сектор" – Недиванна сотня

      464 Читать новость на русском
      Недиванна сотня / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 15 листопада – Коломойський вирішив, що Україні треба відмовитись від грошей МВФ і взяти гроші в Росії. А та начебто щиро нам їх дасть. І заодно самого олігарха до себе забере. Бо де ж йому ще ховатись від американської феміди? Схоже, бойовиків ще у школі навчають у будь-якій ситуації кричати, що у всьому винний "Правий сектор".

      Також у випуску:

      Соціологія в ОРДЛО.

      Неперевірена соціологічна компанія взяла і провела опитування у тимчасово окупованому Донбасі. І показала всьому світу, про що думають тамтешні жителі. Мовляв, і Крим російський, і Путіну довіряємо найбільше. Але є одне але: соціологи забули вказати кількість опитаних, їх вік і похибку опитування. То, може, вони зовсім і не соціологи?

      Заморожений конфлікт.

      Чи треба Україні тимчасово заморозити ситуацію на Сході і вийти з Мінська? Нам потрібен час для будування стратегії боротьби з Росією чи наші землі треба повернути якомога швидше? Поки ще живі ті, хто пам'ятає українські прапори в Донецьку і Луганську.

      Іграшковий міст, який чекали 20 років.

      Росіянам побудували переправу через річку із... пластику. Зручно, яскраво, і відкрили з кульками. Але на зиму доведеться згортати. І школярі, за старою схемою, знову ходитимуть в школу по льоду.

      Новини від шамана Саші.

      Він помирився з отрядом, команда започаткувала новий флешмоб на його підтримку, а жінки в Сочі вважають Сашу єдиним справжнім чоловіком в Росії.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Дивіться випуск програми "Недиванна сотня":

       

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      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Недиванна сотня Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька
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