Детективы ФБР обыскали американские компании Игоря Коломойского. Они обвиняют его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в отмывании денег "Приватбанка". Глава "Центра по противодействию коррупции" Виталий Шабунин заявил, что Коломойскому рано или поздно наступит конец.

В эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале он пояснил, что имущество у Коломойского точно заберут.

Важно В США требуют конфисковать имущество Коломойского из-за украденных денег "Приватбанка"

"Если коротко – Коломойскому конец. Просто вопрос в том, когда этот конец наступит: быстро или позже. Имущество у него заберут", – сказал Шабунин.

По его словам, после конфискации имущества Коломойского ждет следующий шаг – уголовное обвинение. Скорее всего, оно уже готово. "Там оформляются последние какие-то истории и предлагается сообщникам Коломойского его сдать, ведь тогда они не сядут, а сядет только он. Одним словом, Коломойскому конец", – заверил Шабунин.

Активист подчеркнул, что Коломойский откровенно играет с российскими агентами для расшатывания страны. Также Шабунин отметил, что не стоит рисковать, дожидаясь, пока американцы догонят олигарха. Надо дать возможность украинскому НАБУ его наконец догнать.

► Все зависит от Баканова, – Шабунин

Шабунин убеждал, что есть один человек, на котором лежит наибольшая ответственность – Иван Баканов. Дело в том, что он заблокировал ключевую экспертизу, без которой НАБУ не имеет права вручать подозрение Коломойскому.

Возможно, президент Зеленский бы позвонил Баканову, чтобы тот разблокировал подозрение. Тогда нам не придется ждать, чтобы американцы догоняли нашего олигарха, – сказал Шабунин.

► Как будет выглядеть задержание Коломойского

Как утверждает активист, после объявления в уголовном производстве обвинения Коломойскому США вынесет договор о международном аресте олигарха по всему миру. Украина не вынуждена отдавать своих граждан, но если этого не сделать – будут плохие последствия.

"Зеленский будет в некрасивом положении: деньги просит, а обвиняемого в отмывании денег не отдает. Если Зеленский попытается играть в эту игру – украинцы Коломойского на руках на польскую границу вынесут", – подытожил Шабунин.

В чем обвинял Коломойского Минюст США