Детективи ФБР обшукали американські компанії Ігоря Коломойського. Вони звинувачують його та бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у відмиванні грошей "Приватбанку". Голова "Центру у протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що Коломойському рано чи пізно настане кінець.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі він пояснив, що майно у Коломойського точно заберуть.

Важливо У США вимагають конфіскувати майно Коломойського через вкрадені гроші "Приватбанку"

"Якщо коротко – Коломойському кінець. Просто питання в тому, коли цей кінець настане: швидко чи довше. Майно в нього заберуть", – сказав Шабунін.

За його словами, після конфіскації майна Коломойського чекає наступний крок – кримінальне звинувачення. Скоріш за все, воно вже готове. "Там оформляються останні якісь історії і пропонуються спільникам Коломойського його здати, адже тоді вони не сядуть, а сяде лише він. Одним словом, Коломойському кінець", – запевнив Шабунін.

Активіст наголосив, що Коломойський відверто грає з російськими агентами для розхитування країни. Також Шабунін зауважив, що не варто ризикувати, чекаючи, поки американці доженуть олігарха. Треба дати можливість українському НАБУ його нарешті наздогнати.

► Все залежить від Баканова, – Шабунін

Шабунін переконував, що є 1 людина, на якій лежить найбільша відповідальність – Іван Баканов. Річ у тім, що він заблокував ключову експертизу, без якої НАБУ не має права вручати підозру Коломойському.

Можливо, президент Зеленський би подзвонив Баканову, аби той розблокував підозру. Тоді нам не доведеться чекати, щоб американці доганяли нашого олігарха, – сказав Шабунін.

► Як виглядатиме затримання Коломойського

Як ствердив активіст, після оголошення в кримінальному провадженні обвинувачення Коломойському – США винесе договір про міжнародний арешт олігарха по всьому світу. Україна не змушена віддавати своїх громадян, але якщо цього не зробити – будуть погані наслідки.

"Зеленський буде в негарному становищі: гроші просить, а обвинуваченого у відмиванні грошей не віддає. Якщо Зеленський спробує грати в цю гру – українці Коломойського на руках на польський кордон винесуть", – підсумував Шабунін.

В чому звинувачував Коломойського Мін'юст США