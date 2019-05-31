Колонию в Одессе законсервируют после бунта заключенных

Спецкомиссия Государственной уголовно-исполнительной службы решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой произошел бунт осужденных. Сейчас в колонии находятся 449 осужденных, а это всего 45% от планового наполнения. Поэтому это дает основания для консервации учреждения.

В результате бунта заключенных из-за пожара уничтожены:

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межзонный контрольно-пропускной пункт,

помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела,

отдел социально-воспитательной и психологической работы с осужденными,

помещение отдела надзора и безопасности.

Как сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы, в непригодном состоянии – банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля. Это все не обеспечивает полноценного функционирования колонии. В связи с этим члены комиссии единогласно поддержали консервацию колонии №51.

Что известно о бунте в одесской колонии?

27 мая в Южной исправительной колонии №51 в Одессе заключенные устроили бунт. Кроме того, на территории колонии вспыхнул пожар. Среди причин бунта называют разные мотивы: плохое качество пищи, коррупция, жестокое обращение, обыски, которые проводили у осужденных.



Во время бунта заключенные взяли в заложники 3 медработников и 3 охранников, их впоследствии освободили. В результате инцидента пострадали 13 работников учреждения.



В учреждение стянули военных Нацгвардии и спецназ, которые подавили бунт.

Смотрите видео о бунте в одесской колонии: