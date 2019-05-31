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      Колонию в Одессе законсервируют после бунта заключенных

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      Одесскую колонию №51 законсервируют
      Одесскую колонию №51 законсервируют / Dumskaya.net

      Спецкомиссия Государственной уголовно-исполнительной службы решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой произошел бунт осужденных. Сейчас в колонии находятся 449 осужденных, а это всего 45% от планового наполнения. Поэтому это дает основания для консервации учреждения.

      В результате бунта заключенных из-за пожара уничтожены:

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      • межзонный контрольно-пропускной пункт,
      • помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела,
      • отдел социально-воспитательной и психологической работы с осужденными,
      • помещение отдела надзора и безопасности.

      Как сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы, в непригодном состоянии – банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля. Это все не обеспечивает полноценного функционирования колонии. В связи с этим члены комиссии единогласно поддержали консервацию колонии №51.

      Что известно о бунте в одесской колонии?
      27 мая в Южной исправительной колонии №51 в Одессе заключенные устроили бунт. Кроме того, на территории колонии вспыхнул пожар. Среди причин бунта называют разные мотивы: плохое качество пищи, коррупция, жестокое обращение, обыски, которые проводили у осужденных.

      Во время бунта заключенные взяли в заложники 3 медработников и 3 охранников, их впоследствии освободили. В результате инцидента пострадали 13 работников учреждения.

      В учреждение стянули военных Нацгвардии и спецназ, которые подавили бунт.

      Смотрите видео о бунте в одесской колонии:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Бунт в одесской колонии Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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