Колонну российских байкеров не пустили в Грузию

Грузинские пограничники не пустили в страну группу российских байкеров, которые направлялись на съезд в Грецию. Проезд по территории страны транзитом им тоже запретили.

Грузинское МВД подтвердило информацию, которую ранее распространял ряд СМИ, сообщает издание "Грузия Online".

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Свое решение относительно российских байкеров объясняют соответствующим законом. Так, иностранцу может быть отказано во въезде в страну, если он не предоставит информацию или предоставит ложную информацию о своей личности или цели поездки.

Колонна состоит из 30 байкеров, которые ехали в Салоники, где у них 1-2 мая запланирован сбор. Однако запрет на въезд для российских байкеров в Грузию останется в силе до 10 мая – им отказали в проезде по территории Грузии даже транзитом.

Такая ситуация с российскими байкерами в Грузии возникает не впервые. Их, к примеру, не впустили в страну в 2017 году. Тогда заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили объяснил отказ тем, что "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не отвечает духу праздника".