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      Колону російських байкерів не впустили до Грузії

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      Грузинські прикордонники не впустили російських байкерів
      Грузинські прикордонники не впустили російських байкерів / фото із Twitter-сторінки Руслана Левієва

      Грузинські прикордонники не пустили в країну групу російських байкерів, які прямували на з'їзд у Грецію. Проїзд по території країни транзитом їм теж заборонили.

      Грузинське МВС підтвердило інформацію, яку раніше поширювали низка ЗМІ, повідомляє видання "Грузия Online".

      Читайте також: Російські журналісти хотіли потрапити на виборчу дільницю у Мінську: їх не впустили

      Своє рішення щодо російських байкерів пояснюють відповідним законом. Так, іноземцю можуть відмовити у в'їзді до країни, якщо він не надасть інформацію або надасть неправдиву інформацію про свою особу чи цілі поїздки.

      Колона складається із 30 байкерів, які їхали в Салоніки, де у них 1-2 травня запланований збір. Однак заборона на в'їзд для російських байкерів до Грузії залишиться в силі до 10 травня – їм відмовили у проїзді територією Грузії навіть транзитом.

      Така ситуація із російськими байкерами у Грузії виникає не вперше. Їх, до прикладу, не впустили у країну в 2017 році. Тоді заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Хуцишвілі пояснив відмову тим, що "для великої частини грузинського суспільства неприйнятний анонсований візит "Нічних вовків" та перформанс, який не відповідає духу свята".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Новини Грузії
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