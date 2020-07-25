Протестующие в Чикаго требовали снести памятники Колумбу, который открыл Америку, но и был жестоким к коренному населению. Городские власти решили так и сделать, более того – намерены пересмотреть целесообразность существования всех остальных памятников.

В городе Чикаго в США убрали – якобы временно – памятники мореплавателю Христофору Колумбу, который, собственно, и открыл Америку. Об этом рассказали в USA Today. Говорится о статуях в Грант-парке и в парке Арриго.

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Памятники вызывали возмущение участников антирасистских протестов – их пытались повалить, что повлекло столкновения с полицией.



Так протестующие ранее самостоятельно пытались свергнуть Колумба / Фото АР

Мэр Чикаго госпожа Лори Лайтфут объяснила:

Такой шаг – "часть усилий по защите общественной безопасности и сохранения безопасного пространства для всестороннего и демократического общественного диалога о символах нашего города".

Шаг, к слову, только первый – власти планируют ревизовать все памятники, чтобы оценить целесообразность их существования.



Статуи Колумба решили снести в Чикаго / Фото из соцсетей



Сделали это ночью, чтобы не провоцировать лишние протесты / Фото АР



Статуи Колумба убрали в Грант-парке и в парке Арриго / Фото АР



Однако во время сноса собрались люди, которые приветствовали такое решение власти / Фото местных СМИ

Протестующие – участники антирасистских акций – считают, что Колумб отнюдь не герой, каким его показывают в фильмах и учебниках по истории. Мол, жестокость этого человека по отношению к коренным народам Америки просто игнорируют, а это – неправильно.

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Почему в США начались и продолжаются протесты

Протесты в США вспыхнули после 25 мая – когда стало известно, что полицейский фактически задушил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда во время задержании.

Всем причастным к тому случаю копам предъявлены обвинения в убийстве.

Собственно Дереку Шовэну, из-за действий которого и умер Флойд (это уже подтвердила экспертиза), уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом выйти под залог в 1 миллион долларов.

В случае признания судом его вины наказать копа могут пожизненным или даже смертью.

Несмотря на это и обещания власти реформировать полицию, в США не утихают масштабные антирасистские протесты.