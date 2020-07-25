Протестувальники у Чикаго вимагали знести пам'ятники Колумбу, який відкрив Америку, але й був жорстоким до корінного населення. Міська влада вирішила так і зробити, ба більше – має намір переглянути доцільність існування усіх решти пам'ятників.

У місті Чикаго в США прибрали – начебто тимчасово – памʼятники мореплавцю Христофору Колумбу, який, власне, і відкрив Америку. Про це розповіли в USA Today. Мовиться про статуї в Грант-парку та у парку Арріго.

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Пам'ятники викликали обурення учасників антирасистських протестів – їх намагалися повалити, що спричинило сутички з поліцією.



Так протестувальники раніше самостійно намагалися повалити Колумба / Фото АР

Мер Чикаго пані Лорі Лайтфут пояснила:

Такий крок – "частина зусиль із захисту громадської безпеки та збереження безпечного простору для всебічного і демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста".

Крок, до слова, лише перший – влада планує ревізувати всі памʼятники, аби оцінити доцільність їхнього існування.



Статуї Колумба вирішили знести в Чикаго / Фото з соцмереж



Зробили це вночі, аби не провокувати зайві протести / Фото АР



Статуї Колумба прибрали в Грант-парку та у парку Арріго / Фото АР



Однак під час знесення зібралися люди, які вітали таке рішення влади / Фото місцевих ЗМІ

Протестувальники – учасники антирасистських акцій – вважають, що Колумб аж ніяк не герой, яким його показують у фільмах та підручниках з історії. Мовляв, жорстокість цього чоловіка щодо корінних народів Америки просто ігнорують, а це – неправильно.

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Чому у США почалися та тривають протести

Протести у США спалахнули після 25 травня – коли стало відомо, що поліцейський фактично задушив коліном беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

під час затримання. Усім причетним до того випадку копам висунули звинувачення в убивстві.

Власне Дереку Шовену, через дії якого й помер Флойд (це вже підтвердила експертиза), вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом вийти під заставу в 1 мільйон доларів.

У разі визнання судом його провини покарати копа можуть довічним або навіть смертю.

Попри це та обіцянки влади реформувати поліцію, у США не вщухають масштабні антирасистські протести.

Колумбу знесли пам'ятник: дивіться відео