Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро. По его словам, оружие Украине не отправят, даже несмотря на просьбы США.

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Колумбия отказывается помогать Украине

Петро подчеркнул, что их конституция предусматривает мир, поэтому вооружение останется в Колумбии, а сама страна не занимает какую-либо сторону.

В последние годы Колумбия покупала российскую военную технику, вертолеты для своих целей внутри страны. Для своих целей внутри страны этот материал есть, есть проблемы с обслуживанием, поэтому помощь сейчас невозможна,

– отметил президент.

Он добавил, что Колумбия "с миром", поэтому в этой войне против Украины не будет применяться их оружие.

Власти Колумбии признали войну в Украине геноцидом

В апреле 2022 года бывший президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявлял о готовности его страны сыграть главную роль в обеспечении Европы энергоресурсами. Он был убежден, что ему удастся помочь ЕС отказаться от российской энергии.

Также Дуке поддерживал позицию Джо Байдена по зверствам россиян в Украине.