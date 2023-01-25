Про це заявив президент Колумбії Густаво Петро. За його словами, зброю Україні не відправлять навіть попри прохання США.

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Колумбія відмовляється допомагати Україні

Петро наголосив, що їхня конституція передбачає мир, тому озброєння залишиться в Колумбії, а сама країна не займає якусь сторону.

В останні роки Колумбія купувала російську військову техніку, вертольоти для своїх цілей всередині країни. Для своїх цілей усередині країни цей матеріал є, є проблеми з обслуговуванням, тому допомога зараз неможлива,

– зазначив президент.

Він додав, що Колумбія "з миром", тому в цій війні проти України не застосовуватиметься їхня зброя.

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У квітні 2022 року колишній президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявляв про готовність його країни зіграти головну роль у забезпеченні Європи енергоресурсами. Він був переконаний, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитися від російської енергії.

Також Дуке підтримував позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.