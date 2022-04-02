Колумбія стала помічником України у боротьбі з російськими окупантами. Ця країна надіслала нам гуманітарну допомогу та готова й надалі надавати всесторонню підтримку.

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Подяка Колумбії

Володимир Зеленський поговорив з президентом Колумбії Іваном Дуке. Він полякував за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України.

Лідери країн по завершенню війни сподіваються на початок спільних оборонних та економічних проєктів.

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