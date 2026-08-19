Часть команды Федорова может покинуть Минобороны после назначения Хмары, – УП

После возможного назначения Александра Хмары министром обороны часть команды Михаила Федорова может покинуть ведомство. Некоторые чиновники планируют перейти вместе с экс-министром в его следующие проекты.

По данным "Украинской правды", это может создать для Хмары кадровую проблему.

Что будет с командой Федорова?

Александра Хмару могут назначить новым министром обороны вместо Михаила Федорова. В то же время вместе со сменой руководителя может произойти и частичное обновление команды ведомства.

Часть команды Федорова планирует покинуть министерство после назначения нового руководителя. Вероятно, эти люди могут перейти вместе с Федоровым в другие проекты.

Собеседник "УП", работающий в команде Федорова, считает, что ситуация может стать сложной для нового министра.

Поэтому здесь возникает вопрос, как будет действовать Хмара, учитывая, что у него не будет команды и некого ставить на топ-должности. И даже на руководящие должности, думаю, у него нет кандидатов… Все заместители, ключевые менеджеры – это было лучшее, что Михаил мог оставить Хмаре,

– сказал он.

Речь идет не только о заместителях министра, но и о руководителях ключевых направлений и директорах структурных подразделений. Если часть нынешней команды действительно покинет ведомство, новому руководителю придется оперативно искать людей на важные должности.

В то же время сохранение части нынешней команды могло бы обеспечить преемственность в работе Минобороны и не допустить резкой потери управленческого опыта. Пока неизвестно, кто именно может покинуть ведомство, а кто продолжит работу уже с новым министром.

Напомним, Владимир Зеленский 18 августа внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги – министром иностранных дел. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент планирует рассмотреть кандидатуры и проголосовать за них в среду, 19 августа.

Накануне Хмара и Сибига должны встретиться с представителями парламентских фракций и групп. В то же время кандидатура министра обороны вызывает вопросы, поскольку он является военным генерал-майором, тогда как закон предусматривает, что ведомство должен возглавлять гражданский человек.

По словам руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Хмару могли временно назначить исполняющим обязанности министра обороны до поиска преемника.