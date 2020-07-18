Команда КВН из столицы Беларуси Минска "Дети Тьюринга" отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году. Причина – четвертьфинал популярной юмористической игры пройдет в оккупированном Россией Крыму.

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму: что известно

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили такой шаг фактически двумя основными причинами – коронавирус и статус Крыма. Об этом они заявили в видеообращении, передает 24 канал.

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Во-первых, иронично отметил капитан команды Марк Величко, Беларусь победила коронавирус. Однако в мире все еще бурлит пандемия. Поэтому очень сложно передвигаться между странами.



Второе, Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе Крыма, поэтому въехать на эту территорию они могут только через Украину. А это из-за эпидситуации сделать сложно.



Въехать через территорию России они не могут, поскольку многие члены команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность их в будущем увидеть. И им бы этого очень не хотелось.



И им бы этого очень не хотелось. Еще один момент, "Дети Тьринга" представляют Белорусский госуниверситет, и он имеет много учебных заведений-партнеров на территории Украины, потому помешать этим отношениям они бы также не хотели.

В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что они полностью будут участвовать в сезоне – 2021 Высшей лиги КВН. Также команда едет на фестиваль "Шумный КиВиН" в Светлогорске. А чтобы не простаивать сезон, будут играть еще и в Центральной лиге Москвы и Подмосковья, так называемые ЛаМПы.

Мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нам и к нашей ситуации, тех обстоятельств, в которых мы оказались. И будет ждать нас дальше. Мы вас всех очень любим,

– подытожил Величко.

Смотрите видео заявления команды "Дети Тьюринга" об отказе выступать в Крыму

Как Россия оккупировала Крым: главное

В феврале 2014 года на полуострове появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки".

Они захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования.

18 марта Путин объявил о так называемом "присоединение" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили такие действия Кремля. Кроме того, страны Запада ввели экономические санкции.

Зато Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Одно из выступлений команды "Дети Тьюринга": видео