Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму: все подробности
Команда КВН из столицы Беларуси Минска "Дети Тьюринга" отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году. Причина – четвертьфинал популярной юмористической игры пройдет в оккупированном Россией Крыму.
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму: что известно
Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили такой шаг фактически двумя основными причинами – коронавирус и статус Крыма. Об этом они заявили в видеообращении, передает 24 канал.
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- Во-первых, иронично отметил капитан команды Марк Величко, Беларусь победила коронавирус. Однако в мире все еще бурлит пандемия. Поэтому очень сложно передвигаться между странами.
- Второе, Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе Крыма, поэтому въехать на эту территорию они могут только через Украину. А это из-за эпидситуации сделать сложно.
- Въехать через территорию России они не могут, поскольку многие члены команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность их в будущем увидеть. И им бы этого очень не хотелось.
- Еще один момент, "Дети Тьринга" представляют Белорусский госуниверситет, и он имеет много учебных заведений-партнеров на территории Украины, потому помешать этим отношениям они бы также не хотели.
В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что они полностью будут участвовать в сезоне – 2021 Высшей лиги КВН. Также команда едет на фестиваль "Шумный КиВиН" в Светлогорске. А чтобы не простаивать сезон, будут играть еще и в Центральной лиге Москвы и Подмосковья, так называемые ЛаМПы.
Мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нам и к нашей ситуации, тех обстоятельств, в которых мы оказались. И будет ждать нас дальше. Мы вас всех очень любим,
– подытожил Величко.
Смотрите видео заявления команды "Дети Тьюринга" об отказе выступать в Крыму
Как Россия оккупировала Крым: главное
- В феврале 2014 года на полуострове появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки".
- Они захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
- Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования.
- 18 марта Путин объявил о так называемом "присоединение" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили такие действия Кремля. Кроме того, страны Запада ввели экономические санкции.
- Зато Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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Одно из выступлений команды "Дети Тьюринга": видео