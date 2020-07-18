Команда КВК зі столиці Білорусі Мінська "Діти Тьюринга" відмовилася продовжувати гру в російській Прем'єр-лізі в 2020 році. Причина – чвертьфінал популярної гумористичної гри пройде в окупованому Росією Криму.

Команда КВК із Білорусі відмовилася виступати в Криму: що відомо

Гумористи з Білоруського державного університету пояснили такий крок фактично двома основними причинами – коронавірус і статус Криму. Про це вони заявили у відеозверненні, передає 24 канал.

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По-перше, ірочно відзначив капітан команди Марк Величко, Білорусь перемогла коронавірус. Проте у світі все ще вирує пандемія. Тому дуже складно пересуватися між країнами.

Друге, Білорусь дотримується нейтралітету в питанні Криму, тому в’їхати на цю територію вони можуть лише через Україну. А це через епідситуацію зробити складно.

В’їхати через територію Росії вони не можуть, оскільки багато членів команди, в яких є родичі в Україні, втратять можливість їх у майбутньому побачити. І їм би цього дуже не хотілося.

Ще один момент, "Діти Тьюринга" представляють Білоруський держуніверситет, і він має багато навчальних закладів-партнерів на території України, тому завадити цим взаєминам вони б також не хотіли.

Водночас "Діти Тьюринга" повідомили, що вони стовідсотково братимуть участь у сезоні – 2021 Вищої ліги КВК. Також команда їде на фестиваль "Галасливий КіВіН" у Світлогорську. А щоб не простоювати сезон, гратиме ще й у Центральній лізі Москви та Підмосков’я, так звані ЛаМПі.

Ми сподіваємося, що ви з розумінням поставитеся до нас і до нашої ситуації, тих обставин, в яких ми опинилися. І буде чекати на нас далі. Ми вас усіх дуже любимо,

– підсумував Величко.

Дивіться відео заяви команди "Діти Тьюринга" щодо відмови виступати в Криму

Як Росія окупувала Крим: головне

У лютому 2014 року на півострові з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки".

Вони захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ.

Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування.

18 березня Путін оголосив про так зване "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили такі дії Кремля. Крім того, країни Заходу запровадили економічні санкції.

Натомість Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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Один із виступів команди "Діти Тьюринга": дивіться відео