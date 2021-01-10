Светлана Тихановская заявила, что вскоре ее команда представит предложения по проекту конституции Беларуси. Людей призывают активно участвовать в обсуждении изменений.

В Беларуси может быть принята лишь одна новая конституция – народная. Об этом заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, сообщили в телеграме Tut.by.

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Писать и обсуждать конституцию будет народ. Он (Александр Лукашенко – 24 канал) будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя,

– заявила Тихановская.

И добавила, что белорусы уже не верят самопровозглашенному президенту. "Не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, тому, кто торгуется политзаключенными и хочет удержаться в кресле еще год", – добавила Тихановская.

Поэтому ее команда на днях представит предложения в проект новой конституции Беларуси. И они будут открытыми для обсуждения всеми желающими.

Что об изменениях в конституцию говорит Лукашенко