Світлана Тихановська заявила, що незабаром її команда представить пропозиції щодо проєкту конституції Білорусі. Людей закликають брати активну участь в обговоренні змін.

У Білорусі може бути прийнята лише одна нова конституція – народна. Про це заявила лідерка опозиції Світлана Тихановська, повідомили у телеграмі Tut.by.

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Писати й обговорювати конституцію буде народ. Він (Олександр Лукашенко – 24 канал) буде і далі просувати свій маніпулятивний проєкт, щоб вчергове обдурити нас і виграти час для себе,

– заявила Тихановська.

Та додала, що білоруси вже не вірять самопроголошеному президенту. "Не віримо тому, хто готовий на тортури та вбивства заради влади, тому, хто торгується політв'язнями й хоче втриматися в кріслі ще рік", – додала Тихановська.

Тому її команда днями представить пропозиції до проєкту нової конституції Білорусі. І вони будуть відкритими для обговорення всіма охочими.

Що про зміни до конституції каже Лукашенко