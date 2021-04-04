Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа и компания WinRed обманывали сторонников политика. Они якобы использовали схему, чтобы автоматически подписывать доноров избирательной кампании жертвовать больше денег, чем они планировали.

Как команда Трампа обворовывала американцев

На портале цифровых пожертвований для Трампа использовали заранее установленный флажок. Доноры должны были снять его вручную, чтобы отказаться от регулярных пожертвований.

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С приближением президентских выборов команда Трампа делала этот отказ все больше "непрозрачным". Да, в июне 2020 года на сайте появился второй флажок, внутри компании известный как "денежная бомба", – он удваивал вклад донора. Обрабатывала онлайн-пожертвования компания WinRed.

По данным издания, вскоре банки и компании, выпускающие кредитные карты, были завалены жалобами на мошенничество со стороны сторонников Трампа касательно пожертвований, которых они не собирались делать. Иногда суммы пожертвований достигали тысяч долларов.

Доноры обычно заявляли, что хотели сделать пожертвование один или два раза. Впоследствии в своих банковских выписках и счетах по кредитным картам обнаруживали, что они жертвовали снова и снова.

Заметим, директива о правах потребителей в Европе запрещает компаниям использовать тактику отказа по умолчанию для регулярных платежей.

Сколько возмещений выписала команда политика

За последние 2,5 месяца 2020 года кампания Трампа, Республиканский национальный комитет и их общие счета выдали онлайн-донорам более 530 тысяч возмещений. Их сумма составляет 64,3 миллиона долларов. Преимущественно деньги возвращали потому, что люди жертвовали больше, чем разрешено законом.

Издание утверждает, что представитель Трампа Джейсон Миллер уменьшил количество жалоб на мошенничество и общую сумму возмещения в размере 122,7 миллиона долларов.

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Он сказал, что внутренние записи свидетельствуют, что предметом официальных споров относительно кредитных карт были только 0,87% транзакций WinRed. Однако, это все равно около 200 тысяч спорных транзакций, общая сумма которых, по словам Миллера, составила 19,7 миллиона долларов.

Кстати, на вопрос, знал ли Трамп об использовании такой схемы платежей, представители компании не ответили.

Обратите внимание! Гиперагрессивная практика по сбору средств не остановилась даже тогда, когда Трамп проиграл выборы. Кампания продолжала еженедельно снимать деньги путем предварительно отмеченных полей вплоть до 14 декабря. Так политик якобы собрал десятки миллионов долларов для своего нового комитета политических действий Save America.